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مانشستر سيتي "شبح" الأندية الإنجليزية في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:35 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
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تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق الفوز على نادي ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق فرانشيسكو إيسكو في الدقيقة 60، ثم تعادل جابرييل جيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف كيفين دي بروين هدف الفوز للسيتيزن في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن مانشستر سيتي قد صوت 8 تسديدات على مرمى ريال مدريد طوال المباراة.

وتابعت الشبكة، أن عدد تصويبات السيتيزن أكثر من عدد تسديدات الأندية الإنجليزية في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

كما أن مانشستر سيتي الفريق الإنجليزي الوحيد الذي فاز في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

حيث تلقى ليفربول هزيمة بهدف نظيف من أتلتيكو مدريد، وهي نفس الهزيمة التي خسر بها توتنهام من فريق لايبزيج الألماني.

كما تمكن بايرن ميونيخ الألماني، من سحق فريق تشيلسي بثلاثة أهداف نظيفة.

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