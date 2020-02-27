Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليون ضد يوفنتوس.. حظوظ اليوفي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:26 ص
Advertisements
ليون ويوفنتوس
ليون ويوفنتوس
علاء خليف
Advertisements

تلقي فريق يوفنتوس الإيطالي هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء 26 فبراير 2020، على ملعب الأخير، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 / 2020.

جاء هدف المباراة الوحيد، لفريق ليون، عن طريق اللاعب لوكاس توسارت في بالدقيقة 31 بعد متابعته لكرة عرضية من زميله حسام عوار، ليضعها على يمين تشيزنى حارس يوفنتوس بسهولة، ومنح فريقه فوزًا ثمينًا يقربه من التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب بين الفريقين في إيطاليا.

- حظوظ يوفنتوس في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال:

رغم خسارته بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، لكن تبقي حظوظ فريق يوفنتوس قائمة لحسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب والتي ستقام على ملعبه ووسط جمهوره في إيطاليا.

ويحتاج فريق يوفنتوس للفوز بفارق هدفين أو أكثر في مباراة الإياب لحسم تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية، أما في حالة التعادل أو الخسارة يودع الفريق البطولة مباشرة.

- حظوظ ليون في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال:

أما فريق أولمبيك ليون يعتبر صاحب الحظوظ الأوفر في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا من هذه المباراة، خاصة بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 1-0، لكن تبقي هذه النتيجة غير مطمئنة للفريق الفرنسي خاصة وأنه يواجه فريق بحجم يوفنتوس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الهائلة والخبرات الكبيرة.

ويحتاج فريق أولمبيك ليون لتكرار فوزه في مباراة الإياب أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يمكنه التأهل أيضًا حال خسارته بنتيجة 2/1 مستفيدًا من قانون الأهداف خارج الديار حيث يصبح لديه الأفضلية لإحرازه هدفا في ملعب الخصم.

- اللجوء للأشواط الإضافية وركلات الترجيح:

في حالة فوز يوفنتوس بهدف دون مقابل في مباراة الإياب يتعادل الفريقين 1 / 1 في مجموع المباراتين، وهنا تذهب المباراة للأشواط الإضافية وحال استمرار نتيجة المباراة دون أي تغيير، يلجأ الفريقين لركلات الترجيح لحسم المتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الإياب بين يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا:

تقام مباراة الإياب بين يوفنتوس وأولمبيك ليون يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس المقبل، على ملعب اليوفي في إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

Advertisements

أخبار تهمك

شديد البرودة ليلًا.. بيان تفصيلي بشأن طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل توقيع شريف إكرامي لبيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا Real Madrid vs Manchester City - Champions League 2020 Live

منذ حوالي 4 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلق العمرة وزيارة المسجد النبوي بسبب "كورونا"

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 4 ساعات

كاسيميرو يهاجم التحكيم وتقنية الڤار بعد الهزيمة من مانشستر سيتي

منذ 40 دقيقة

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

09:22 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

09:46 م

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status