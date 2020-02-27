ليون ضد يوفنتوس.. حظوظ اليوفي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تلقي فريق يوفنتوس الإيطالي هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء 26 فبراير 2020، على ملعب الأخير، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 / 2020.

جاء هدف المباراة الوحيد، لفريق ليون، عن طريق اللاعب لوكاس توسارت في بالدقيقة 31 بعد متابعته لكرة عرضية من زميله حسام عوار، ليضعها على يمين تشيزنى حارس يوفنتوس بسهولة، ومنح فريقه فوزًا ثمينًا يقربه من التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب بين الفريقين في إيطاليا.

- حظوظ يوفنتوس في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال:

رغم خسارته بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، لكن تبقي حظوظ فريق يوفنتوس قائمة لحسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب والتي ستقام على ملعبه ووسط جمهوره في إيطاليا.

ويحتاج فريق يوفنتوس للفوز بفارق هدفين أو أكثر في مباراة الإياب لحسم تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية، أما في حالة التعادل أو الخسارة يودع الفريق البطولة مباشرة.

- حظوظ ليون في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال:

أما فريق أولمبيك ليون يعتبر صاحب الحظوظ الأوفر في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا من هذه المباراة، خاصة بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 1-0، لكن تبقي هذه النتيجة غير مطمئنة للفريق الفرنسي خاصة وأنه يواجه فريق بحجم يوفنتوس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الهائلة والخبرات الكبيرة.

ويحتاج فريق أولمبيك ليون لتكرار فوزه في مباراة الإياب أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يمكنه التأهل أيضًا حال خسارته بنتيجة 2/1 مستفيدًا من قانون الأهداف خارج الديار حيث يصبح لديه الأفضلية لإحرازه هدفا في ملعب الخصم.

- اللجوء للأشواط الإضافية وركلات الترجيح:

في حالة فوز يوفنتوس بهدف دون مقابل في مباراة الإياب يتعادل الفريقين 1 / 1 في مجموع المباراتين، وهنا تذهب المباراة للأشواط الإضافية وحال استمرار نتيجة المباراة دون أي تغيير، يلجأ الفريقين لركلات الترجيح لحسم المتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الإياب بين يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا:

تقام مباراة الإياب بين يوفنتوس وأولمبيك ليون يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس المقبل، على ملعب اليوفي في إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".