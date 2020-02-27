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بالأرقام.. كيفين دي بروين أفضل لاعب في مباراة الريال ضد مان سيتي

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:22 ص
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ريال مدريد ومانشستر سيتي
ريال مدريد ومانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
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قاد اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي فريقه لفوز مهم خارج ارضه علي حساب نظيره نادي ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد مساء الأربعاء حيث سجل اللاعب هدفاً وصنع آخر في المباراة.

وحقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره نادي ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تعرف علي أرقام دي بروين في مباراة الريال ضد مان سيتي:

شارك النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين في المباراة كاملة بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره نادي ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد واستطاع أن يسجل هدفا ويصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وحصل اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين المحترف ضمن صفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي علي أعلي تقييم في مباراة الريال ضد مان سيتي وهو 8.7 من 10 حسب شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء التي نشرت تقييم لاعبي الفريقين عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد واستطاع أن يسجل هدفا ويصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي الشهر المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

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