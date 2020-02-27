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دي بروين وخيسوس الأعلى تقييماً بين لاعبي ريال مدريد ومانشستر سيتي

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:47 ص
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ريال مدريد ومانشستر سيتي
ريال مدريد ومانشستر سيتي
عبد القادر عرابي
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً مثيراً على مضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تقدم الإسباني إيسكو لريال مدريد في الدقيقة 60 من صناعة البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن يتعادل البرازيلي جابريل خيسوس للسيتي من ضربة رأس في الدقيقة 78 بصناعة البلجيكي كيفين دي بروين، والذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

تقييم لاعبي ريال مدريد ومانشستر سيتي

ووفقاً لشبكة "هو سكورد" العالمية، حصل البلجيكي كيفين دي بروين على التقييم الأعلى بين لاعبي الفريقين، بفضل تسجيله لهدف وصناعته لهدف آخر، حيث حصل على تقييم 8.4.

وجاء زميله جابريل خيسوس في المركز الثاني بتقييم 8.1، بينما حصل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على التقييم الأعلى بين زملائه، حيث حصل على 7.6، وفيما يلي التقييم الكامل لجميع لاعبي الفريقين.

ريال مدريد

1- تيبو كورتوا (7.5)

2- فيرلان ميندي (7.3)

3- سيرجيو راموس (5.6)

4- رافائيل فاران (6.6)

5- داني كارفخال (6.2)

6- فيديريكو فالفيردي (6.3)

7- كاسيميرو (6.7)

8- لوكا مودريتش (6.1)

9- فينيسيوس جونيور (7.6)

10- كريم بنزيما (6.4)

11- إيسكو (7.5)

12- جاريث بيل (5.8)

13- لوكاس فاسكيز (6.2)

14- لوكا يوفيتش (6).

مانشستر سيتي

1- إديرسون موراييش (6.7)

2- كايل ووكر (5.8)

3- نيكولاس أوتاميندي (6.4)

4- إيمريك لابورت (6.3)

5- بنيامين ميندي (6.9)

6- رودري (6.2)

7- إلكاي جوندوجان (7.3)

8- كيفين دي بروين (8.4)

9- رياض محرز (7.6)

10- بيرناردو سيلفا (6)

11- جابريل خيسوس (8.1)

12- رحيم ستيرلنج (7)

13- فيرناندينيو (6.6).

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