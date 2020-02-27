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عاجل.. البحرين توقف الرحلات من وإلى العراق ولبنان بسبب "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الخميس، وقف جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة، لافتة إلى أن هذه الحالات الجديدة قادمة من إيران، ولم يدخلوا البلاد.

وشددت الوزارة على أن العائدين قد يشكلون مصدرًا لانتشار الفيروس.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصين

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