زكريا عزمي يكشف تفاصيل جديدة عن توريث مبارك للحكم

قال الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إن حديث عمرو موسى المرشح الرئاسي الأسبق، بأن مبارك كان يحكم فرديًا دون اللجوء للمؤسسات، عارٍ عن الصحة وكذب وافتراء.





وأضاف "عزمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه لم يكن هناك أي نية للتوريث من قبل الرئيس الراحل، وكان يعتبره هلاكًا لابنه، قائلا: "كان له مقولة شهيرة أبعت ابني النار.. توريث إيه للي بيتكلموا عليه!".





وأضاف رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أن الرئيس الراحل مبارك لم يكن يحكم بمفرده، ومصر كانت دولة مؤسسات في عهده، مشيًرا إلى أنه كان يتخذ القرارات بالتشاور مع جميع مؤسسات الدولة.