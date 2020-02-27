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دي بروين يتحدث عن فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد في دوري الأبطال

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:45 ص
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دي بروين
دي بروين
أحمد عصام
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تحدث اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن فوز فريقه على حساب فريق ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو بدوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين في تصريحات صحفية : "إنها بداية جيدة، وعانينا في أول 15 دقيقة، ولكن يجب عليك المضي وتجاوز العاصفة، وكان شوط اول متعادل بعض الشئ".

واضاف : "بدأنا الشوط الثاني بشكل رائع، وهدفهم أتى في لحظة سيئة بالنسبة لنا، وكنا نهيمن على المباراة، ‏وردة الفعل كانت مذهلة بالنسبة لنا. كان هدفاً جميلاً من غابرييل خيسوس".

وواصل : "خلال اربع مواسم مع بيب في بعض الأحيان يفاجئ الجميع، وفي بعض الأحيان اللاعبين لا يعرفون ماهو المطلوب منهم حتى وقت المباراة، وكانت هنالك لحظات جيدة واخرى اقل في مباراة اليوم".

وسوف يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق استون فيلا يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن فريق مانشستر سوف يستضيف نظيره فريق ريال مدريد على ملعب الاتحاد يوم 17 من شهر مارس المقبل.

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