عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفكر سياسي: "مبارك" كان يريد البقاء في الحكم حتى آخر نفس

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:33 ص
Advertisements
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن أحمد عز، رجل الأعمال، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، تحدث في اجتماع لجنة السياسات الحزب الوطني بعد انتخابات 2010، بأن الهدف من إقصاء المعارضة هو القضاء على دولة المرشد، خاصة أن إقصاء المعارضة كان القشة التي قصمت ظهر البعير في 2011.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء كمال الجنزوري لم يكن مريحًا للرئيس الراحل حسني مبارك، لأنه كان يرى به بعض الصفات القيادية، و"مبارك" كان يريد رئيس وزراء بدرجة موظف عام، ولذلك جاء بعاطف عبيد خلفًا لـ "الجنزوري".

وتابع: أعتقد أن الرئيس حسني مبارك لم يكن لديه نية بأن يترك الحكم، لأبنه حتى ولو لحظة واحدة، معقبًا: "كان يريد أن يبقى في الحكم حتى آخر نفس، ولا أعتقد أنه كان مؤمنًا بالتوريث".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك مبارك توك شو أخبار

أخبار تهمك

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مهاجم شيفيلد يسخر من راموس بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مرتصى منصور يرد على عقوبات لجنة الانضباط.. بتصريحات ناريه

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ أقل من ساعتين

زيدان يعبر عن غضبه بعد مباراة مانشستر سيتي ويؤكد: أنتظر الجماهير في الكلاسيكو

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي يروي موقفًا طريفًا جمعه مع الرئيس المخلوع مبارك

مصطفى الفقي: لم يستطيع أحد حتى الآن تقييم طريقة تحول الإخوان من جماعة دعوية لدموية

مصطفى الفقي: مبارك استبعد الجنزوري من منصب رئيس الوزراء قبل إعلان اسمه لهذا السبب

مصطفى الفقي: "القذافي كان خطر دائم على المنطقة"

مفكر سياسي: لم يتم الحديث في الحزب الوطني عن التوريث

مفكر سياسي: ظهور جمال مبارك كان له جانبين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

09:22 م

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

03:54 ص

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

09:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status