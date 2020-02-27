مفكر سياسي: "مبارك" كان يريد البقاء في الحكم حتى آخر نفس

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن أحمد عز، رجل الأعمال، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، تحدث في اجتماع لجنة السياسات الحزب الوطني بعد انتخابات 2010، بأن الهدف من إقصاء المعارضة هو القضاء على دولة المرشد، خاصة أن إقصاء المعارضة كان القشة التي قصمت ظهر البعير في 2011.



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء كمال الجنزوري لم يكن مريحًا للرئيس الراحل حسني مبارك، لأنه كان يرى به بعض الصفات القيادية، و"مبارك" كان يريد رئيس وزراء بدرجة موظف عام، ولذلك جاء بعاطف عبيد خلفًا لـ "الجنزوري".



وتابع: أعتقد أن الرئيس حسني مبارك لم يكن لديه نية بأن يترك الحكم، لأبنه حتى ولو لحظة واحدة، معقبًا: "كان يريد أن يبقى في الحكم حتى آخر نفس، ولا أعتقد أنه كان مؤمنًا بالتوريث".

