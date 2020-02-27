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زكريا عزمي: لم يكن هناك أي نية للتوريث لنجل مبارك

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:18 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
داليا الحسين
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قال الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إنه لم يكن هناك أى نية للتوريث من قبل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان يعتبره هلاكًا لابنه، معقبًا: "بيقول أبعت ابني النار.. توريث ايه للي بيكلموا عليه!".

ونفى "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، حديث عمرو موسى بأن مبارك كان يحكم فرديا دون اللجوء للمؤسسات، مؤكدا أنه عار عن الصحة، وكذب وإفتراء.

وأضاف  رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أن الرئيس الراحل مبارك لم يكن يحكم بمفرده، ومصر كانت دولة مؤسسات في عهده، مشيًرا إلى أنه كان يتخذ القرارات بالتشاور مع جميع مؤسسات الدولة.
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نجل مبارك مبارك زكريا عزمي

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