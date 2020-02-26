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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نتائج مباريات اليوم الأربعاء

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:57 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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انتهت اليوم الأربعاء ٢٦ فبراير منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بأخر مباراتين في الجولة.

نتائج مباريات اليوم من بطولة دوري أبطال أوروبا
ولعبت اليوم مباراتين ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وجاءت نتائجها كالآتي:

ريال مدريد × مانشستر سيتي
وانتهت هذه المبارة بفوز نادي مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

يوفنتوس × ليون
بينما انتهت هذه المبارة بفوز نادي أولمبيك ليون بهدف مقابل لا شيء.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:
ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا عقب مباريات اليوم كالآتي:
١- ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ" ١١ هدف
٢- هالاند "بوروسيا دورتموند" ١٠ أهداف
٣- ميرتينز "نابولي" ٦ أهداف
٤- هاري كين "توتنهام" ٦ أهداف
٥- جنابري "بايرن ميونخ" ٦ أهداف
٦- جيسوس "مانشستر سيتي" ٥ أهداف
٧- سون "توتنهام" ٥ أهداف
٨- مبابي "باريس سان جيرمان" ٥ أهداف
٩- مارتينيز "إنتر ميلان" ٥ أهداف
١٠ - ديباي "ليون" ٥ أهداف
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