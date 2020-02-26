مواعيد مباريات الإياب في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا







انتهت مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، والتى شهدت نتائج ومباريات قوية.





نتائج مباريات الذهاب بدوري أبطال أوروبا



وكان بوروسيا دورتموند حقق الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف وحقق أتليتكو مدريد الفوز على ليفربول بهدف دون رد، بينما تعادل برشلونة امام نابولي بهدف لكل فريق، بينما بايرن ميونخ حقق فوز كبير على تشيلسي بثلاثية دون رد، فيما حقق اتالانتا فوز كبير على فالنسيا برباعية مقابل هدف بينما حقق لايبزيج فوز على توتنهام بهدف دون رد وفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ريال مدريد.





مواعيد مباريات الإياب بدوري أبطال أوروبا



الثلاثاء 10 مارس



فالنسيا الإسباني يستضيف أتلانتا الإيطالي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.





لايبزيج الألماني ضد توتنهام هوتسيبير فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.





الأربعاء 11 مارس



باريس سان جيرمان الفرنسي يستضيف بوروسيا دورتموند الألمانى فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.





ليفربول الإنجليزي يستضيف أتليتكو مدريد الإسبانى فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.





الثلاثاء 17 مارس



مانشستر سيتي الإنجليزي يستضيف ريال مدريد الإسبانى فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.





يوفنتوس الإيطالى يستضيف اولمبيك ليون الفرنسي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.





الأربعاء 18 مارس



بايرن ميونخ الألماني يستضيف تشيلسي الإنجليزي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.