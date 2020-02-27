البابا: الكلام يجرح أكثر من السيوف في بعض الأحيان

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: الكنيسة دائمًا تضع لنا منهجًا نعيش به، وكل أسبوع في الصوم الكبير له عنوان، وكل أحد له شاهد من الكتاب المقدس، وفي قسمة الصوم نقول الصوم والصلاة، فأي خطية بأي شكل لا تخرج إلا بالصوم والصلاة، ونحن أيضًا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر، ولا تعتبروا أن هذه مجرد كلمات، إنها خطة وعمل تقيس عليه نفسك.





وتابع البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية، الأربعاء: ونحن أيضًا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر، ونتقدم لهذه الذبيحة ونتناول منها بشكر، لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت، وهذه الـ٨ محطات نحاول تطبيقهم في الصوم المقدس.





وأضاف: عظة اليوم هي المحطة الثانية، شفتين نقيتين ويتكلم السيد المسيح في تجربته على الجبل بشفاه مقدسة" لأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا." (مت 6: 21) فالإنسان الصالح من كنز قلبه يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، وأيه يمنع أن تكون شفتيك نقيتين ؟ فاللسان المتلون (يبارك ويلعن) واللسان المتملق (يكذب، يمدح بغرض، كبرياء) وأحيانًا الكلام يجرح أكثر من السيوف فاللسان المزيف (تنعدم فيه المحبة) وكل كلمة تعطى عليها حساب (بكلامك تبرر وبكلامك تدان) الكلمة تنعش النفس طالما مليئة بالمحبة الإنسان كائن حي أعطاه الله موهبة النطق.