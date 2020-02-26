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في ليلة طرد راموس.. مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:51 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف لفوز بهدفين على مضيفه ريال مدريد الإسباني، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ارضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم أولاً النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو في الدقيقة 60 من عمر المباراة، مستغلاً تمريرة زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

رد مانشستر سيتي بهدفين، عبر جابريل خيسوس في الدقيقة 76، ثم كيفين دي بروين في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

شهد شوط المباراة الأول سيطرة نسبية لمانشستر سيتي بفضل رباعي الوسط كيفين دي بروين ورودري وجوندوجان وبيرناردو سيلفا.

أضاع جابريل خيسوس فرصة ذهبية في الدقيقة 20 من تمريرة دي بروين، تصدى لها كورتوا.

رد ريال مدريد عن طريق بنزيما برأسية قوية تصدى لها إيدرسون، وفشل فينيسيوس في إكمالها نحو المرمى، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

في الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي سيطرته على المباراة، واضاع رياض محرز فرصة ذهبية في الدقيقة 58.

استغل جونيور خطأ أوتاميندي في منتصف الملعب، لينطلق ويمرر كرة جميلة لإيسكو، أودعها المرمى في الدقيقة 60.

دفع جوارديولا بنجمه رحيم ستيرلنج بدلاً من بيرناردو غير الموفق، وتسبب هذا التغيير بنشاط كبير للسيتي.

في الدقيقة 76، مرر كيفين دي بروين كرة عرضية لخيسوس، تابعها برأسه في المرمى مسجلاً التعادل.

واصل السيتي ضغطه، واحتسب حكم المباراة دانيلي اورساتو ركلة جزاء صحيحة لستيرلنج، سددها دي بروين بنجاح.

أشهر أورساتو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه سيرجيو راموس في الدقيقة 88 بعد أن عرقل خيسوس وهو منفرد نحو المرمى.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق أورساتو صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز غال لمانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ريال مدريد

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