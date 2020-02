الطالع الفلكي الخَمِيس 27/2/2020..مَشَاعِر مُرْهَفَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى التّاسعة و30 دقيقة صباح غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى التّاسعة و38 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 19 أمشير قبطى ، 27 شُبَاط رُومى، 4 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مَعَنْدَكش فكرة يا حميدو ، دى إنسانة رَئِيأَة أوى ، شوف صُورتها وإنتا تعرف كل حاجة.(حسين فهمى من فيلم أجمل أيام حياتى-1974)

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم 27 فبراير

يوافق ذكرى ميلاد النّجمة الشّابة كارولين خليل فكل عام وهى بألف خير، تعرفها من مسلسل عايزة أتجوّز، قرينتها الفلكيّة الفنانة العالميّة إليزابيث تايلور، هذه هى الأسماء المُساوية للقيم الحسابيّة لإسم كاروليْن خليل مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد بنجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.

(كيوبيد)،(سحرأفريقى تقليدى)،(فرس أبيض)،(إكسيرالحياة)،(شمسٌ بازغَة)، (أوامرعشتار)،(مورجان فريمان)،(فهد أسود)،(إد هاريس)،(جريجورى بكْ)، (التفاحة الكبيرة)،(لبن وعسل)،(حَدَسْ مُرتفع)، (تأثيرعميق) ،(بوّابَة الجَمَال).





*شاتروثى، صِيَام فى الهند لرفع العوائق

فى ثقافة الهندوس والتى ترتكز على الشهر القمرى ،فاليوم فى ثقافتهم هو اليوم الرّابع بعد إكتمال القمر بدراً لهذا الشّهر ويقومون فيه بالصّيام لله تَعَالى بغرض رفع العوائق والأسباب التى تؤدّى للتوتر الذّهنى والنّفسى ، رفع الدّيون والظّلم ،المشاكل الكبيرة أوالديون الثقيلة فى طريقها للرّفع أوالتدميرتماماً كما يقوم الفيل العملاق برفع شجرة تعترض طريقك وكأنّها ورقة سيجارة،لذلك فالرّوح المسئول عن رفع العوائق فى ثقافتهم يُرمز له بالفيل المدعو جانيش والذى يرمز لروح تُساعدهم على رفع العوائق أو الديون مهما كانت ثقيلة، الصيام بالإمتناع عن الطعام والشراب والجنس منذ الفجر وحتى غروب الشمس هو مايقومون به اليوم و الذين لايتمكنون من الصيام مدعوون لإطعام أكبرعدد مُمكن من الفقراء و المُحتاجين.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتُيوب

مجموعة من الأغانى الخفيفة لفرق غنائيّة إسبانية وهولندية وكلها تُعبّر عن صفات بُرج الحُوت بما يتمتّع به من خيال ورُقىّ المشاعر.





1-Baccara - The Devil Sent You To Lorado

2-Baccara - Ay, Ay, Sailor (Starparade 1979

3-Baccara - Colorado 1981

4-BACCARA - DON´T PLAY ME A SYMPHONIE

5-Baccara - Yes Sir, I Can Boogie

6-Dolly Dots - Leila (The Queen Of Sheiba

7-Luv - You're the greatest lover 1978

8-EL PASSADOR - Amada mia amore mio (Festivalbar 1977

9-Sonny & Cher - Little Man





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الثور: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل، لكن أنجزه بإتقان.





برج الجوزاء: ليس كل مايلمع ذهباً ،لا تنخدع بالمظاهر البرّاقة وانتظر حتى تذوب حرارة المقابلة الأولى، فى العاطفة أو العمل.





برج السّرطان: أقل زلّة خطأ قد تكلفك الكثير، تأكد من مراجعة كل خطوة عدّة مرات قبل القيام بها،لاتعتمد على غيرك ولاعلى الحظ،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الأسد: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك التخلى عن مظهرك الملكى لتقوم بإنجاز الأعمال بيديك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد.





برج العذراء : التجمّعات العائليّة الكبيرة قد تستحضر خلافات قديمة ،لا تستسلم لعبارات إستفزاز بِرَدّك الفورى عليها، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الميزان: تعرف متى تتحدث ومتى تسكت وفى أىّ إتجاه تتحرّك، حافظ على مشاريعك طىّ الكتمان بعيداً عن عيون الغيورين والحسودين أعداء النجاح.





برج العقرب: إن كنت عازباً وصادفت عرضاً للتعرّف على عروسة فلا تهمل الدّعوة ،إن كنت مُتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: أقل وأتفه المشكلات تتعاظم إن تركت العاطفة تقوم بحلها، حاول أن تتمسّك بالواقعية والحلول المنطقيّة وإتباع الحكمة والعقل بعيداً عن الخواطر.





برج الجدى: هناك من قد يرغب فى إستغلال عاطفتك لآخر رمق ، قدّم ما تستطيع من مُساعدة دون الإنغماس فى مشاكل الآخرين.





برج الدّلو: الفظاظة ليست مطلوبة خاصةً فى وقت يرغب فيه الجميع بالشعور بالفرحة ، طَبْطَبَة على الظهر وكلمة تشجيع أفضل من فلوس ونكد.