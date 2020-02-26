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بيريني ساندرز الأمريكي: قد ننقل سفارة إسرائيل إلى تل أبيب

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:42 م
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بيريني ساندرز
بيريني ساندرز
ترجمة - منة الشريف
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قال المرشح للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز: إنه سيفكر في نقل السفارة الأمريكية من القدس المحتلة إلى تل أبيب، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

وأثناء مناقشة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا، سُئل ساندرز عن اليهود الأمريكيين الذين "يشعرون بالقلق" من أنه لا يدعم إسرائيل بدرجة كافية، وإذا كان سيعيد السفارة إلى تل أبيب، فقال إنه سيفعل شيئًا ما وسوف يأخذ في الاعتبار.

كما ضاعف من رأيه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنصري.

ومضى يقول، إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة يجب أن تدعم بالفعل استقلال إسرائيل وأمنها، ومع ذلك لا يمكن تجاهل معاناة الفلسطينيين.

وتابع، أنه لكن لا يمكننا تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، حيث يجب أن تكون لدينا سياسة تصل إلى الفلسطينيين والأمريكيين، والإجابة على السؤال، وستأتي في سياق التقريب بين الأمم في الشرق الأوسط.

وقال عمدة نيويورك السابق المعارض مايك بلومبرج، الذي يمتلك أيضًا شركة إمبراطورية بلومبرج للإعلام، إنه لن يعيد السفارة إلى تل أبيب.

وصرح لساندرز، أنه لا يمكنك نقل السفارة مرة أخرىـ حيث لم يكن يجب علينا فعل ذلك دون الحصول على شيء من الإسرائيليين في المقابل، لكن تم القيام به ونحتاج إلى تركه هناك ".

كما أدان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتز تصريحات ساندرز، وقال إن لديه "تاريخ طويل" في مهاجمة إسرائيل مضيفًا أنه "مرعوب" من بيانه.

وقال كاتز: إنه "بطبيعة الحال، فإن الأشخاص الذين يدعمون إسرائيل لن يدعموا شخصًا يعارض هذه الأشياء".

وتطوع ساندرز في كيبوتس بالقرب من حيفا عام 1963، وهو المرشح الرئاسي الديمقراطي الوحيد الذي عاش بالفعل في إسرائيل.

وكان قد وصف في السابق نتنياهو بأنه عنصري، وتعهد بتخطي المؤتمر المثير للجدل لمجموعة الضغط الإسرائيلية الأمريكية الأمريكية للشؤون العامة، والتي وصفها بأنها منصة للتعصب.

كما اقترح ساندرز أيضًا تحويل جزء من حزمة المساعدات العسكرية الكبيرة التي تتمتع بها إسرائيل من الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين.

وجاء هذا في الوقت الذي سيواجه فيه المرشحون الديمقراطيون "الثلاثاء الكبير" في 3 مارس؛ حيث ستتجه 15 ولاية مختلفة إلى صناديق الاقتراع وتصوت لمن سيصبح مرشح الحزب للرئاسة.

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الكلمات المفتاحية

فلسطين تل ابيب بيريني ساندرز الولايات المتحدة اسرائيل

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