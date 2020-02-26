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مصطفى الفقى: فترة حكم مبارك عبارة عن 30 عامًا استرخاء

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:22 م
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مبارك
مبارك
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن اعداد جنازة عسكرية للرئيس الراحل مبارك جاء لأنه كان قائد عسكري، خلاف وجود قرار من الرئيس الراحل السادات بإعداد جنازة عسكرية، لكل قادة حرب السادس من أكتوبر، معقبًا: "حسني مبارك العسكري لا خلاف عليه، ولكنه مبارك السياسي لا يوجد اتفاق عليه".

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن "مبارك" حصل على فترة حكم طويلة لم يكن بها معارضة قوية، وهذا الأمر لم يتوفر لـ "لسادات" أو "عبد الناصر"، معقبًا: "فترة حكم مبارك كانت مِشفية، وكانت حكمة عبارة عن 30 عامًا استرخاء"

ولفت إلى أن الرئيس الراحل حسني مبارك سجل ما يقرب من 15 حلقة مع اللواء سمير فرج، وهذه الحلقات لابد أن يفرج عنها بعد رحيله.
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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك جنازه عسكريه السادات الدكتور مصطفى الفقي

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