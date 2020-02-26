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عميد حقوق السابق يكشف حكم إدلاء أصحاب السوابق بشهادتهم أمام المحكمة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف دكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، حكم إدلاء أصحاب السوابق بشهادتهم أمام المحاكم، قائلًا إن المادة 25 من قانون العقوبات توضح أن المحكوم عليه بعقوبة جناية، أثناء فترة العقوبة، لا يجوز أن يدلي بشهادته، ولا تؤخد بأقوله علي سبيل الاستدلال.

وأضاف "كبيش"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو"، مع الإعلامي أيمن عطا الله، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه جاز المشرع في الفترة الأخيرة الشهادة في العقود للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدةـ، والسجن المشدد غير جائزة مدي الحياة.
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الكلمات المفتاحية

محمود كبيش شهادة المحكمة المحاكم القاهره والناس

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