رئيس الوزراء الإسرائيلي يستنكر وصفة "بالعنصرية"









قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن بيرني ساندرز كان مخطئًا في وصفه بأنه عنصري خلال مناقشة بين المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، لكنه ابتعد عن مهاجمة السيناتور في المقابل، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.وأجاب نتنياهو عندما سئل في إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ما وصفه أحد المقابلات بالهجوم الشخصي الذي شنه ساندرز عليه في حدث يوم الثلاثاء الماضي في تشارلستون، ساوث كارولينا: "أنا لا أتدخل في الانتخابات الأمريكية".ووصف ساندرز، الذي كان ينتقد سياسة الزعيم اليميني تجاه الفلسطينيين، نتنياهو بأنه "عنصري رجعي يعمل الآن" على إسرائيل.وبعد الضغط على أفكاره حول ساندرز، الذي إذا انتخب سيكون أول رئيس يهودي في تاريخ الولايات المتحدة، قال نتنياهو، ما أفكر به في هذا الأمر هو أنه مخطئ بالتأكيد، لا شك في ذلك.وردًا على سؤال حول المواجهة المحتملة مع ساندرز في حالة فوز الاشتراكي الديمقراطي المسمى ذاتيا بالبيت الأبيض، صرح نتنياهو، إنه كرئيس للوزراء وقف معارضة الرئاسة الأمريكية لسياساته من قبل وسيكون قادرًا على ذلك مرة أخرى.كما كان لنتنياهو علاقة مثيرة للجدل مع باراك أوباما، الرئيس السابق للولايات المتحدة، مع الصفقة النووية الإيرانية وسياسة الاستيطان الإسرائيلية في مناطق الاحتكاك الرئيسية بالضفة الغربية المحتلة.وناضل نتنياهو، الذي يعد أطول زعيم في إسرائيل، من أجل بقائه السياسي في انتخابات وطنية، وهي الثالثة في البلاد بعد أقل من عام من الاقتراع غير الحاسم في أبريل وسبتمبر.وخلال الحملة الانتخابية، ابتعد نتنياهو عن التعليق مباشرة على الانتخابات الأمريكية.ولكنه امتدح ترامب كأفضل صديق لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض، مشيرًا إلى قرارات الرئيس بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.وأضاف محللون سياسيون إن نتنياهو حاول أيضا أن يستغل الكثير من شكوك الإسرائيليين بشأن ولاء الأقلية العربية في إسرائيل البالغة 21 في المائة.كما أوضح زعيم حزب ليكود اليميني إن منافسه الرئيسي، الجنرال السابق بيني غانتز، سيحتاج إلى دعم من حزب عربي لتشكيل ائتلاف حاكم، وربط يديه فعليًا بمتابعة أي عمل عسكري في المنطقة.وأجبر هذا التكتيك جانتز على إنكار أن حكومة بقيادة حزبه الأزرق والأبيض الوسطي ستعتمد على القائمة المشتركة، وهي تحالف عربي يدعمه في الغالب أحفاد الفلسطينيين الذين عاشوا فيما أصبحت إسرائيل بعد إنشائها عام 1948.ولطالما اتهم الجالية العربية في إسرائيل نتنياهو، الذي تولى السلطة في الفترة 1996-1999 ومنذ عام 2009، بالتشجيع على الخوف.وفي يوم الانتخابات في عام 2015، حث نتنياهو ناخبيه على الخروج، محذرًا من أن العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع "بأعداد كبيرة".وقال نتنياهو، الذي نظم حملة انتخابية في بلدة عربية اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه خلاف مع الجمهور العربي بشكل عام، فقط مع السياسيين العرب الذين يتبعون سياسات يعارضها.