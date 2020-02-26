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البحرين تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:51 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت البحرين، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد إلى 33 حالة، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وسجلت البحرين، في وقت سابق من صباح اليوم، 3 إصابات بفيروس كورونا ليصبح العدد 26 إصابة.

وتستمر وزارة الصحة البحرينية، في كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من الفيروس ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت السلطات البحرينية، قد نوهت في وقت سابق، بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس البحرين

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