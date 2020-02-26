عميد عائلة مبارك يكشف موعد ومكان عزاء الرئيس الأسبق

كشف عادل مبارك، عميد عائلة مبارك، موعد عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا إن العزاء الرئيسي يوم الجمعة بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وسيعقبه عزاء في مسقط رأس الرئيس مبارك بمحافظة المنوفية، سيتم تحديده بناءً على مواعيد جمال وعلاء مبارك.



وأشاد "مبارك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، بالرئيس الراحل، قائلًا إن مبارك عاش حياة دينية بدأها منذ الصغر "من المسجد للمنزل ومن المنزل للمسجد".

