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الخارجية الأمريكية: واشنطن فرضت عقوبات على قائد ميليشا عراقية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:38 م
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وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
وكالات
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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الولايات المتحدة أدرجت أحد قادة ميليشيات العراق على قائمة الإرهاب ويدعى أحمد الحمداوي"، مؤكدة على أن "ميليشيا حزب الله العراقية لا تزال تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية في البلاد".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها "أدرجت 3 شخصيات لبنانية و12 كياناً على قوائم العقوبات الأمريكية؛ لارتباطهم بمؤسسة "الشهداء" التابعة لحزب الله اللبناني".

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "حزب الله جمع مالًا كثيرًا في لبنان عن طريق الفساد".

وشملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن مؤسسة الشهداء، وجواد محمد شفيق نور الدين المسؤول عن تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن، فضلا عن يوسف عاصي مؤسس أتلاس هولدنغ، وضمت محطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لحزب الله.

وأوضح بيان الخزانة الأمريكية، أن "الوزارة مستمرة في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص النشاط المالي لحزب الله بما في ذلك شبكة الدعم المالي"، داعية للإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم في داخل الأراضي الأمريكية أو ما يقع داخل حيازة أو سيطرة أمريكيين.

وكانت الخزانة الأميركية، قد فرضت في شهر ديسمبر الماضي، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله، وشملت العقوبات في حينه كلا من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد، المتهمين بغسل أموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله، بالإضافة إلى المدعو طوني صعب. كما طالت شركات لبنانية متورطة بتمويل حزب الله أيضاً.

وكان وكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، قد أكد في يوم 22 ديسمبر الماضي، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان لأكثر من مسؤول ألا تساهل في ملف حزب الله.

ولم يختلف مضمون زيارة هيل في حينه عن الزيارات الأمريكية السابقة للبنان، وأبرزها لوزير الخارجية مايك بومبيو في شهر مارس من العام الماضي ثم زيارة السفيرين دايفيد ساترفيلد وديفيد شينكر، لجهة إثارة مجموعة من الملفات أبرزها مواصلة فرض عقوبات على حزب الله.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن ميليشا عراقية عقوبات الخارجية الأمريكية

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