Advertisements
Advertisements
Advertisements

من دفاتر اللائحة.. تعرف على نص المادة التي عاقبت الزمالك لانسحابة من القمة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت لجنة المسابقات اعتماد فوز الأهلي على الزمالك اعتباريًا بنتيجة 2 – 0، بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة، المؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتنص المادة رقم 46 بلائحة لجنة المسابقات على أن "اذا اعتبر فريقا منسحبا واستكمال المسابقة تطبق عليه الجزاءات التالية..


1 - توقيع عليه غرامات مالية طبقا لفئات المسابقات التى يحددها مجلس ادارة الاتحاد قبل بداية كل موسم.

2- خصم عدد 6 نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة فوز من رصيده نهاية الموسم، بالإضافة إلى اعتباره مهزوما فى المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة.

وأعتبرت المسابقات الأهلي فائزا بالمباراة ( 2 – 0 ) مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
Advertisements

أخبار تهمك

5 مواجهات قوية تنتظر الأهلي في مارس.. تعرف عليها

منذ ساعة الا ربع

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا Real Madrid vs Manchester City - Champions League 2020 Live

منذ 39 دقيقة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبير لوائح يفسر لـ"الفجر الرياضي" عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ ساعة

Real يلا شوت live | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 26/02/2020 دوري الأبطال Estadio Santiago Bernabéu

منذ نصف ساعة

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 10 ساعة

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

07:42 م

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

07:25 م

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

09:22 م

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status