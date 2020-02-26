من دفاتر اللائحة.. تعرف على نص المادة التي عاقبت الزمالك لانسحابة من القمة

أعلنت لجنة المسابقات اعتماد فوز الأهلي على الزمالك اعتباريًا بنتيجة 2 – 0، بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة، المؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وتنص المادة رقم 46 بلائحة لجنة المسابقات على أن "اذا اعتبر فريقا منسحبا واستكمال المسابقة تطبق عليه الجزاءات التالية..







1 - توقيع عليه غرامات مالية طبقا لفئات المسابقات التى يحددها مجلس ادارة الاتحاد قبل بداية كل موسم.





2- خصم عدد 6 نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة فوز من رصيده نهاية الموسم، بالإضافة إلى اعتباره مهزوما فى المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة.



