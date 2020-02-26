المسماري: الجماعات الإرهابية تخترق هدنة إطلاق النار يوميًا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن الميليشيات التابعة لحكومة السراج تواصل إطلاق النار بشكل عشوائي على المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس.



وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن الجماعات الإرهابية تخترق هدنة إطلاق النار يوميًا، متابعًا: "رصدنا 31 خرقًا لإطلاق النار من قبل الإرهابيين في طرابلس منذ الأمس وحتى الآن".



وأشار متحدث الجيش الليبي، إلى أن الميليشيات تستخدم أسلحة ثقيلة ومدافع في استهداف المدنيين بالعاصمة الليبية طرابلس.

