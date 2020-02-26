أسعار النفط تغلق على تراجع





أغلقت أسعار النفط على تراجع بنهاية التعاملات ليسجل خام "نايمكس" الأمريكي أدني مستوي منذ يناير 2019، بعد أن كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 500 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.





واستقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في تاريخه البالغ 13 مليون برميل يومياً.





ويتخوف المستثمرون من سرعة انتشار الفيروس الصيني "كورونا" داخل وخارج الصين وهو الأمر الذي من شأنه تهديد النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.





وحثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة بالأمس، الأمريكيين على الاستعداد لانتشار محتمل لفيروس "كورونا" في البلاد.





وهبط سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 48.73 دولار للبرميل.





وانخفض سعر العقود الأجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 2.9 بالمائة ليسجل 53.33 دولار للبرميل.



