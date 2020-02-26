Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار النفط تغلق على تراجع

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:08 م
Advertisements
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
Advertisements

أغلقت أسعار النفط على تراجع بنهاية التعاملات ليسجل خام "نايمكس" الأمريكي أدني مستوي منذ يناير 2019، بعد أن كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 500 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

واستقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في تاريخه البالغ 13 مليون برميل يومياً.

ويتخوف المستثمرون من سرعة انتشار الفيروس الصيني "كورونا" داخل وخارج الصين وهو الأمر الذي من شأنه تهديد النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وحثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة بالأمس، الأمريكيين على الاستعداد لانتشار محتمل لفيروس "كورونا" في البلاد.

وهبط سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 2.3 بالمائة ليسجل  48.73 دولار للبرميل.

وانخفض سعر العقود الأجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 2.9 بالمائة ليسجل 53.33 دولار للبرميل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خام نايمكس خام برنت المخزون الامريكي أسعار النفط

أخبار تهمك

خبير لوائح يفسر لـ"الفجر الرياضي" عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ ساعة و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا Real Madrid vs Manchester City - Champions League 2020 Live

منذ 41 دقيقة

5 مواجهات قوية تنتظر الأهلي في مارس.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

Real يلا شوت live | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 26/02/2020 دوري الأبطال Estadio Santiago Bernabéu

منذ نصف ساعة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"بلومبرج" تكشف عن أسباب تراجع أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع خلال التعاملات اليوم الأربعاء.. وخام "برنت" يلامس مستوي 63 دولار

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء.. و"برنت" يعود لمستوي 62 دولار

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

أسعار النفط تسجل أدني مستوي في 6 أسابيع

برنت يرتفع ونايمكس تراجع.. أسعار النفط في ختام التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

07:42 م

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

07:25 م

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

09:22 م

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status