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بعد جنازة مبارك العسكرية.. عمرو عبدالحميد: النشطاء خسروا الرهان (فيديو)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:56 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب الإعلامي عمرو عبد الحميد، على الجنازة العسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، قائلًا: "نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بمقارنة هذا المشهد بنهاية الكثير من الزعماء العرب سواء صدام حسين أو زين العابدين بن علي في تونس، أو نهاية معمر القذافي في ليبيا، أو نهاية على عبد الله صالح في اليمن".

وتابع "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن أي شخص يقارن بين نهاية مبارك، ونهاية بعض الزعماء العرب معذور، بغض النظر حول الاتفاق أو الاختلاف حول سياسات الرئيس الراحل حسني مبارك.

ولفت إلى أن "مبارك" كان قادرًا على الهروب بعد أحداث 2011، ولكنه قرر أن يموت على أرض بلاده، معقبًا: "التاريخ سيتوقف أمام موقف الدولة المصرية التي كرمت أحد أبطال قواتها المسلحة، وهو الأمر الذي كان يراهن الكثيرين على عدم حدوثه، وقد خسروا الرهان". 
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جنازه عسكريه جنازة مبارك الرى

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