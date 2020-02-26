بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

علق الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "لم أرى هذا الموقف في المفاوضات، ما نعلمه أن أي طرف قد يختلف على عدة نقاط في المفاوضات، ولكنه لا ينحسب، لأن طاولة المفاوضات تحتمل الأبيض والأسود وكل شيء، ما حدث لأول مرة يحدث، وموقف غير مفهوم".



وتابع "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تخطر مصر بانسحاب أثيوبيا من المفاوضات حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر ذهبت لاجتماع واشنطن، في ظل وجود تعهد أمريكي بإنهاء مفاوضات سد النهضة آخر شهر فبراير.



ولفت إلى أن مصر عليها أن تنتظر موقف أمريكا الدولة الراعية للمفاوضات، ومن ثم تحدد الخطوة المقبلة، معقبًا: "الموقف الأمريكي مؤخرًا به تناقض بين حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول مدى انتهاء مفاوضات سد النهضة، وعلينا أن ننتظر الموقف الأمريكي تجاه انسحاب إثيوبيا".

