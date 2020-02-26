أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات





واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.





وارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأعلى مستوى في 13 عاماً.





وتراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1643.10 دولار للأوقية.





وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1645.22 دولار للأوقية.





وزاد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 99.086.