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جوارديولا يُفاجي زيدان.. تشكيل ناري لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:48 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : والكر - لابورت - اوتاميندي - ميندي.
خط الوسط : رودري - كيفين دي بروين - رياض محرز - جوندوجان - برناردو سيلفا.
خط الهجوم : جابريل جيسوس.

وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزا صعبا على فريق ليستر سيتي في المباراة الأخير قبل هذا اللقاء بنتيجة هدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مانشستر سيتي ضد ريال مدريد زيدان ريال مدريد جوارديولا

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