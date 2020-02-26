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بالأسماء.. إصابة 3 في حادث تصادم على طريق في الدقهلية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:14 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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شهد طريق دكرنس شربين في محافظة الدقهلية اصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة كارو علي طريق شربين أمام قرية القليوبية بعد مضرب فرعون.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق شربين دكرنس، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة صاحب العربة الكارو ونجله وهما نادر السيد عز الدين ٧٠ سنة بجرح بفروة الرأس وكدمه بالرأس، وجمال نادر السيد عز الدين ٤٢ سنة بجرح بفروة الرأس كما أصيب سائق السيارة الملاكي وهو محمد فتحي محمد رشاد ٢٩ سنة بكدمة بفروة الرأس، تم تحويل المصابين الي مستشفي دكرنس العام وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.
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