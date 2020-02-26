النيابة تتسلم تقرير المعمل الجنائى في حريق شقة مصر القديمة

تسلمت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الاربعاء، تقرير المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، وجاء فى تقرير المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائى وهو ماسبب الاشتعال سريعا.



كما طالبت بالاستعلام عن الحالة الصحية لعدد المواطنين الذين أصيبوا بالاختناق بسبب الحريق.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد إخطار إلى مديرية أمن القاهرة، من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة مصر القديمة.



وأمر اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق، والذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق وتم علاجهم بمكان الواقعة.