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عبدالحفيظ تعليقًا على عقوبات القمة: "ملناش دعوة"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:52 م
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عبدالحفيظ
عبدالحفيظ
محمد الصو
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تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقوبات الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد نادي الزمالك، بعد انسحابه من لقاء القمة بالدوري.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات إعلامية اليوم، أن الفريق مُلتزم حاليًا بالتركيز حول مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري الأبطال.

وتابع مدير الكرة: " الجميع هنا ممنوع من الإدلاء بأي تصريحات حول تلك الأزمة، بأوامر من مجلس الإدارة، وأن القرار ساري على الجهاز الفني واللاعبين".

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك، كان قد انسحب من اللقاء ولم يصل إلى أرضية ملعب القاهرة الدولي، ليضطر الحكم اللتواني إنهاء المباراة عقب مرور 20 دقيقة حسب لوائح الاتحاد الدولي، وإعتبار الأهلي فائزًا باللقاء.

وجاءت قرارات الجبلاية كالآتي:-

1- إعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020.

2- يُعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

واستند الاتحاد المصري في قراره، على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالًا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.


ويستعد الأهلي حاليًا لاستضافة صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل 29 فبراير الجاري، بالمباراة المُحدد إقامتها على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
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