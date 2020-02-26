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افتتاح أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة في الإسكندرية (صور)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:43 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتحت، اليوم الأربعاء، الدكتور جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة بنطاق حي غرب والتي تعد إضافة متميزة ستعمل على رفع مستوى المنظومة الطبية المقدمة لأهالي كوم الشقافة.

وتفقدت عازر أقسام المستشفى المختلفة للتعرف علي التجديدات التي تمت بداية من المعمل المركزى،والعنبر الاقتصادي الذي يسع 5 رجال وبداخله غرفتى عزل وصولا إلى قسم تحضير المطهرات المركزى.

وقدمت نائب المحافظ الشكر لإدارة المستشفى ولكل من ساهم في هذا الإنجاز مؤكده على أن هذا التطور لم يتحقق سوى بتضافر الجهود بين المجتمع المدني والحكومة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تحديث المنشآت والأجهزة الطبية بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حتى يتحقق الهدف الرئيسي للدولة وهو تقديم خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وبجودة عالية.

حضر الافتتاح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، والدكتور ايمن حليم مدير منطقة غرب الطبية والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المستشفى.
افتتاح أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة في الإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة في الإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة في الإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة في الإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة في الإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة في الإسكندرية (صور)
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مصر مستشفى صدر تطوير اخبار

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