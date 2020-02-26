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معتز عبدالفتاح: مصر ستقوم بهذا الإجراء حال استمرار التعنت الإثيوبي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:41 م
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الدكتور معتز عبد الفتاح
الدكتور معتز عبد الفتاح
كساب أحمد
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن أثيوبيا تماطل في مفاوضات سد النهضة، واختيار مصر المجتمع الدول في هذه المفاوضات هو أفضل سبيل لحل الأزمة.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن مصر من خلال هذه المفاوضات تؤكد للعالم بأنها دولة سلام وتتمنى الخير لإثيوبيا، وعلى الشعب الاثيوبي أن يهتم بالمصالح المصرية الحيوية، معقبً:" نهر النيل ليس مصلحة مهمة لمصر، فقط، ولكنه مصلحة تهدد بقاء الشعب"

وأضاف أن مصر مضطرة للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار التعنت أديس أبابا في المفاوضات، وفي هذا الحالة سيلجأ مجلس الأمن إلى التحكيم، معقبًا: "أثيوبيا بتحط الحبل حولين رقبتنا، واحنا عملنا اللي ما يتعملش.. ذهبنا إلى أمريكا والبنك الدولي لرعاية المفاوضات".
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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة الدكتور معتز عبد الفتاح اخبار اثيوبيا

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