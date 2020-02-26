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أحمد سعد يشوق جمهوره لأولى حفلاته في السعودية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:03 م
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احمد سعد
احمد سعد
لمياء علي
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شوق الفنان أحمد سعد، جمهوره بالإعلان عن استعداده لإحياء أولى حفلاته الغنائية في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"سعد" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الدعائي الخاص بالحفل وعلق عليه قائلًا: أول حفلة ليا في السعودية بجدة.

جدير بالذكر أن أحمد سعد كان قد حقق نجاحات ساحقة من خلال أغنيته الشهيرة "مامي كوسا" وشاركه في غناءها حسن الشافعي والمطرب كنكة عضو فريق المدفعجية، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

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