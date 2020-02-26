إحالة 11 موظف للتحقيق في قنا لتقصيرهم وتغيبهم عن العمل

صرح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، أنه تم المرور على ثلاث وحدات صحية بمدينة نجع حمادى هي "الحلفاية بحرى – الرئيسية – الشاورية" وتم رصد عدد من المخالفات وإحالة 9 مسئولين من العاملين بهم للتحقيق لتقصيرهم في آداء مهامهم المكلفين بها.



وتابع أنه تم حويل اثنين اخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانونى، كما رصدت اللجان عدد من الملاحظات الأخرى في مجال النظافة ومكافحة العدوى ووجهت بتلافى تلك الملاحظات كما وجهت مسئولى الصيدليات بتلك الوحدات بإعداد طلبيات بنواقص الأدوية وصرفها من مخازن الإدارة الصحية بصفة منتظمة وتوفيرها للمرضى المترددين.