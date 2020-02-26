من أمام منزله.. هذا ما قاله أهالي كفر المصيلحة عن الرئيس السابق "مبارك" بعد وفاته

نشرت فضائية "ten" تقريرًا ترصد فيه أراء بعض المواطنين حول الرئيس الراحل حسني مبارك من أمام منزله، بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.



وقال أحد الأهالي: " ناس كتير في البلد حزنت على وفاته، لأنه له الكثير من الإيجابيات سواء دوره في حرب السادس من أكتوبر، أو قيامه ببناء العديد من المدن الجديدة"، وقال آخر: "مبارك لا يغلى على خالقه، ولكن خبر وفاته كان مزعجًا، هذا الرجل أثر فينا كثيرًا".





وغيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.



وشيّعت جنازة الرئيس الأسبق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوزان مبارك، وعلاء وجمال نجلي الرئيس الراحل، وزوجتيهما، وعمر حفيده، فضلا عن كبار رجال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.