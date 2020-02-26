Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ايصالات أمانة وورقة عرفي".. استمرار حبس 3 متهمين لخطفهم شاب بحلوان

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:42 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
جددت محكمة جنح حلوان، حبس شقيقين وصديقهما 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف عاطل بعد زواجه من شقيقتهما عرفيًا بمنطقة المعصرة.

وكشفت التحقيقات عن تلقى قسم شرطة المعصرة مفاده تلقى بلاغا من من "أ. ع، 51 سنة"، صاحب مطعم بتضرره من كل من "م. أ، 23 سنة"، بائع، وشقيقه "ع. أ، 28 سنة"، بائع، "م. ف، 22 سنة"، حاصل على دبلوم تجارة لقیامھم باستدراج نجله 18 سنة، عاطل واحتجازه بغرفة كائنة بعقار بعزبة كامل صدقي القبلیة.


وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تبين صحة ماورد من بلاغ وتم ضبط المتهمين وبصحبتهم المجنى عليه، وبحوزتھم 4 إیصالات أمانة على بیاض مزیلة بتوقیع المجني علیه وبمواجھتھم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أیدوھا، واعترفا بارتكاب الواقعة وأقر المتھمان الأول والثاني بأنه نظرًا لسابقة قیام المجني عليه بالزواج من شقیقتھما "آ. أ"، وفور علمھما قاما بالاشتراك مع المتھم الثالث باستدراج المجني علیه واحتجازه داخل الغرفة محل الضبط "ملك الثالث "وإكراھه على توقیع إیصالات الأمانة المضبوط بحوزتھم ومساومة والده على إحضار عقد الزواج العرفي مقابل إطلاق سراحهم.

بمواجھة المجني علیه بما جاء بأقوال المتھمین أقر بھا وتم تحریر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر زواج عرفي حوادث حبس ايصالات امانة اخبار

أخبار تهمك

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ يوم

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ أقل من ساعتين

تشكيلة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم الأربعاء 2020/2/26

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعة

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

"سرق جهاز بنتي".. صاحبة مقهى تجبر عاملا على توقيع إيصالات أمانة بشبرا

تحرير قهوجي اختطفه 5 أشخاص بتحريض من جاره بسبب التنقيب عن الآثار بحلوان

القصة الكاملة في واقعة خطف مواطن بالنزهة

ضبط 3 عناصر إجرامیة بحوزتهم حشيش وسلاح ناري بمنطقة السحر والجمال

التحقيقات تكشف عن كواليس السطو المسلح على جيولوجي في البساتين

"المجني علية سارق" التحريات الكاملة في واقعة تعذيب طالب على يد مسجل خطر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

06:24 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

05:35 م

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status