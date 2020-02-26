"ايصالات أمانة وورقة عرفي".. استمرار حبس 3 متهمين لخطفهم شاب بحلوان

جددت محكمة جنح حلوان، حبس شقيقين وصديقهما 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف عاطل بعد زواجه من شقيقتهما عرفيًا بمنطقة المعصرة.



وكشفت التحقيقات عن تلقى قسم شرطة المعصرة مفاده تلقى بلاغا من من "أ. ع، 51 سنة"، صاحب مطعم بتضرره من كل من "م. أ، 23 سنة"، بائع، وشقيقه "ع. أ، 28 سنة"، بائع، "م. ف، 22 سنة"، حاصل على دبلوم تجارة لقیامھم باستدراج نجله 18 سنة، عاطل واحتجازه بغرفة كائنة بعقار بعزبة كامل صدقي القبلیة.





وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تبين صحة ماورد من بلاغ وتم ضبط المتهمين وبصحبتهم المجنى عليه، وبحوزتھم 4 إیصالات أمانة على بیاض مزیلة بتوقیع المجني علیه وبمواجھتھم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أیدوھا، واعترفا بارتكاب الواقعة وأقر المتھمان الأول والثاني بأنه نظرًا لسابقة قیام المجني عليه بالزواج من شقیقتھما "آ. أ"، وفور علمھما قاما بالاشتراك مع المتھم الثالث باستدراج المجني علیه واحتجازه داخل الغرفة محل الضبط "ملك الثالث "وإكراھه على توقیع إیصالات الأمانة المضبوط بحوزتھم ومساومة والده على إحضار عقد الزواج العرفي مقابل إطلاق سراحهم.



بمواجھة المجني علیه بما جاء بأقوال المتھمین أقر بھا وتم تحریر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد.



