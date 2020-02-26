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نجم آخر من توتنهام قد يلتحق بإريكسن في إنتر ميلان

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:36 م
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اريكسن
اريكسن
عبدالقادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن لاعباً جديداً من صفوف فريق توتنهام الإنجليزي قد ينضم لإنتر ميلان، ليلتحلق بزميله كريستيان إيركسن.


وذكرت شبكة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية، أن المدافع الدولي البلجيكي يان فيرتونخين، ينوي الرحيل عن صفوف توتنهام في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وينتهي تعاقد فيرتونخين مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ورفض تجديد تعاقده مع الفريق اللندني.


وإزاء ذلك، وضع النادي الإيطالي أنظاره نحو صاحب الـ32 عاماً، لضمه في صفقة إنتقال حر.


ويسعى الإنتر لمواصلة التسوق من الدوري الإنجليزي، بعد أن ضم إيركسن نجم توتنهام، ومن قبله ثلاثي مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو وأشلي يونج وأليكسيس سانشيز، ولاعب تشيلسي السابق فيكتور موسيس.


وأصبح فيرتونخين خياراً ثالثاً في دفاع السبيرز، بعد الثنائي توبي ألديرفيلرد ودافينسون سانشيز.


ويعد إنتر ميلان وجهة مناسبة لفيرتونخين، حيث سيتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إضافة لتواجد زميله السابق إيركسن.

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