عاجل.. الديوان الملكي يؤكد وفاة الأمير طلال بن سعود





انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.





وأوضح الديوان الملكي السعودي في بيان له "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن سعود، وسيصلى عليه، يوم غد الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

