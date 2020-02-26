تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في دوري أبطال أوروبا

يبحث الملايين من عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة الناقلة للقاء ريال مدريد ومان سيتي اليوم الاربعاء 26 فبراير 2020، وذلك ضمن الدور السادس عشر من مباريات بطولة دوري ابطال أوروبا، ويلتقى الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو من مساء الساعة العاشرة، وستقوم قناة بي ان سبورت بنقل مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد beIN Sports HD 1 وسنتابع معكم تردد القناة وكيفية ضبطه.

يبحث الملايين من عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة الناقلة للقاء ريال مدريد ومان سيتي اليوم الاربعاء 26 فبراير 2020، وذلك ضمن الدور السادس عشر من مباريات بطولة دوري ابطال أوروبا، ويلتقى الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو من مساء الساعة العاشرة، وستقوم قناة بي ان سبورت بنقل مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد beIN Sports HD 1 وسنتابع معكم تردد القناة وكيفية ضبطه.