بعد اختفائها 10 سنوات فنانة شهيرة تصدم جمهورها: "تم تخديري واغتصابي"

كشفت النجمة العالمية دافي، عن أسباب ابتعادها عن الفن لأكثر من 10 سنوات، وذكرت أنها كانت تتعافى من حادث تخدير واغتصاب تعرضت له.



وصرحت "دافي"، بذالك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "لقد تواصل معي أحد المراسلين وأخبرته بكل ما حدث معي لكن رجائا ثقو بي أنا بخيروبأمان الآن لقد تم تخديري واغتصابي واتخاذي كأسيرة لعدة أيام وأنا أتعافى الآن ولكن الأمر استغرق وقتا طويلا".



وأضافت دافي نجمة ال35 عام قائلة: "على مدار آلاف الأيام الطويلة الماضية، كنت أكافح حتى أشعر بالنور في قلبي مرة أخرى، وخلال هذه الفترة لم أتمكن من الغناء حتى لا يلاحظ الناس حزني وأنا لم أتمكن من مواصلة الغناء وقلبي مكسور، الأسبوع المقبل سوف أظهر في لقاء صحفي للإجابة على كافة استفساراتكم، أتمنى منكم أن تحترموا مبادرتي للإعلان عن الأمر ولا أريد إقحام عائلتي، لذلك من فضلكم أحتاج للدعم من أجل اجتياز ذلك الحادث بإيجابية".



