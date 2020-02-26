مياه الفيوم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الصيانة بخط المياه العكرة بمحطة مياه طامية

أكد اللواء هشام دره، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الصيانة المخططة لخط المياه العكرة قطر ١٤٠٠ مم بمحطة مياه طاميه وبدء تشغيل المحطة لضخ المياه لتصل إلى الاهالى بمركز ومدينة طاميه وقرى منشأة بنى عتمان ومنشاة طنطاوى بمركز سنورس وقرى الصالحية وسيلا بالفيوم بالتتابع.



وأضاف أنه تابع بنفسه أول بأول كافة أعمال الصيانه التى تمت بالمرحلة الأولى والتى إنتهت قبل الموعد المحدد لها حيث كان مقرر الإنتهاء من أعمال الصيانة في المرحلة الأولى غدًا الخميس.

