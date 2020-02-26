حرض على قتل ابن أخيه.. المؤبد لسائق توكتوك بكفرالشيخ

صدر المستشار شريف عرابين، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، حكما بالسجن المؤبد علي "سائق توك تلاتهامه بتحريض شخصين، سبق الحكم عليهما، على قتل ابن شقيقه "شنقًا على شجرة"، عقب مشاهدة الطفل للمتهم في أحضان والدته، وتهديده إياه بإخبار والده.



تفاصيل الواقعة بدأت في 28 سبتمبر 2013، بدائرة مركز شرطة الحامول، عندما ارتكب المتهم "ع.إ.ف.ا"، سائق توك توك، ويقيم بقرية الدعاء التابعة لمركز بلطيم، والصادر بحقه العقوبة بتحريض ومساعدة متهمين آخرين هم "محمد.أ"، مبيض محارة، و"محمد. م " تباع، على قتل ابن شقيقه الطفل "إبراهيم ع.إ.ف"، عمدًا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتله.



وكشفت أوراق القضية توجه المتهمين الأول والثاني، إلى المكان المتواجد فيه الطفل المجني عليه، وعندما رأوه جثم المتهم الأول فوقه وكمم فمه، وربطوا عنقه بقطعة قماش، وعلقوا جسده على فرع شجرة، ما تسبب في مقتله.





