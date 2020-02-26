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"اقتراحات البرلمان" توافق على تطوير محطة مترو شبرا الخيمة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قالت النائبة ثريا الشيخ، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة همام العادلى، إنه ليس من المقبول أن تستمر محطة مترو شبرا الخيمة بهذا الوضع السيئ حتى الآن دون أى تطوير، مشيرة إلى ضرورة إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد وتوسعة المداخل والمخارج، وإيجاد أماكن بديلة للباعة الجائلين الذين استولوا على المحطة وكوبرى المشاة الذى تحول إلى أداة للتحرش بالفتيات والسيدات نتيجة الزحام الشديد.

وأكدت "ثريا" أن عمليات التطوير هامة، خاصة وأن المحطة تعد من أكبر المحطات استيعابًا للجمهور، حيث يتردد عليها يوميًا أكثر من مليون راكب لكونها محطة ملتقى لمحافظات القاهرة الكبرى، مضيفة: "الدنيا بايظة داخل المحطة وخارجها، من سرقات وتحرش ومعاناة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة"، متساءلة: إلى متى نستمع من ممثلى الوزرات بأنهم يدرسون عمليات التطوير للمحطة، دون أى تحرك فعلى منذ عام 2016 وحتى الآن"، وطالبت بسرعة تطوير محطة مترو شبرا الخيمة وعمل خطة عاجلة لإنقاذ الملايين الذين يترددون على المحطة، قائلة: "غير مقبول أن ننتظر التطوير ونربطه بمد شبكة مترو الأنفاق إلى مدينة قليوب".

من جانبها أبدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقتها على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة، حول ضرورة تطوير محطة مترو شبرا الخيمة، للقضاء على المعاناة التى يتعرض لها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة وطلبة الجامعات والمدارس، بحضور ممثلى وزارتى النقل والمواصلات والتنمية المحلية .

بينما اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، لمناقشة عدة طلبات احاطة مقدمة من النائب علي أبو دولة نائب بني سويف بشأن تطوير وتحديث قصر ثقافة مركز ومدينة الفشن، ومناقشة سوء حالة مزلقان الفشن وتهالك كوبريي المحطة والإبراهيمية، وتحديث وتطوير مزلقان سكة حديد الفنت وكوبري الإبراهيمية خاصة وإنه تم إدراجه في خطة 20172018، بالإضافة إلى إنشاء كوبري على مصرف مغاغة بالفشن مركز الفشن.

من جانبها أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتطوير بعض مزلقانات السكة الحديد ذات الحالة السيئة، وتوسعة وتطوير بعض الطرق واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير معايير السلامة والأمان، لمنع تكرار حوادث الطرق، والحفاظ علي أرواح المواطنين.

كما أوصت اللجنة الدينية، بتأييد مطلبه بإذاعة واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح والتهجد بشهر رمضان المبارك، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة تقدم به ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن مركز أبو حماد والقرين، بمحافظة الشرقية، بشأن عدم تعيين عدد من ائمة المساجد، ومنع إذاعة التراويح عقب مكبرات الصوت.
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محطة مترو شبرا الخيمة مجلس النواب لجنة الاقتراحات

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