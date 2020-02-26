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"رحلة الموت" علامات الإعياء ظهرت عليه من القاهرة وتوفي بالغردقة.. تفاصيل وفاة شاب داخل أوتوبيس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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لقى شاب متوفى داخل أتوبيس عقب وصوله مدينة الغردقة اليوم قادما من القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد سامح عزت أحد مسؤول شركة الأتوبيس بالغردقة، أنه طبقًا لرواية السائق، فإن الشاب المتوفى ويدعى محمد رمضان، 35 عامًا، ظهرت عليه علامات الأعياء قبل تحرك الأتوبيس من محطة أحمد حلمي بالقاهرة، وأخبره بنزوله لإحدى الصيدليات لشراء لاصقة طبية للصدر وعقب وصوله محطة مدينة نصر بالقاهرة وهي المحطة الثانية والأخيرة قبل الانطلاق للغردقة، ظهرت عليه علامات القئ.

وقال السائق أنه عندما سأل الشاب، أكد أنه بخير وأصر على استكمال الرحلة الغردقة، لافتا إلى أنه أثناء توقف الأتوبيس في إحدى الكافيتريات برأس غارب قبل الغردقة بنحو 150 كيلو كانت حالة المتوفى جيدة، وعقب وصول الأتوبيس الغردقة ونزول جميع الركاب، فوجئ عمال النظافة بالشاب وقد توفي.

وعقب إبلاغ اقربه أكد أحدهم أن المتوفى متزوج وحاصل على ليسانس حقوق وترك مهنة المحاماة، ويعمل بإحدى المنشآت التجارية بالغردقة، وكان في إجازة في بلدته مع أولاده وأثناء رجوعه الغردقة توفي داخل الأتوبيس واستلم ذويه الجثة من مشرحة مستشفى الغردقة العام، عقب قرار النيابة بتصريح الدفن وفي طريقهم إلى بلدته لتشييع جنازته.

وكان تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد عاطف عبد الحميد مأمور قسم شرطة ثان الغردقة يفيد بالعثور على شاب في العقد الرابع من العمر من محافظة المنوفية داخل أحد الأتوبيسات بموقف المحافظات، في الغردقة.

وتبين من تحريات المباحث قسم ثان الغردقة برئاسة المقدم إسلام مقبل والتي أشرف عليها العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وعمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعقب توقيع الكشف الطبى عليه من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
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الكلمات المفتاحية

وفاة اوتوبيس القاهرة الغردقة

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