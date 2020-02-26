الإصابات تضرب النصر قبل مواجهة الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي







يعاني الفريق الأول الأول للكرة بنادي النصر، من كثرة الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين مؤخرا، والتي كان آخرها إصابة مهاجم العالمي، نور الدين أمرابط، بتمزق في العضلة الأمامية والتي تعرَّض لها خلال مواجهة الحزم الماضية في الدوري السعودي للمحترفين.



ويدرس البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، الدفع بخالد الغنام أو يحيى الشهري، ليكون بديلا للأمرابط في مواجهة الفريق أمام الأهلي، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وإلى جانب غياب أمرابط عن مواجهة الأهلي؛ سيفتقد النصر إلى خدمات عبد الله مادو، وعبد الله الخيبري.



وأثبت الكشف الطبي الذي خضع له أمرابط حاجته للخضوع لبرنامج علاجي يصل مدته إلى إسبوع؛ فيما بدأ مادو حاليًا تدريبات لياقية، في حين لا يزال الخيبري، ملازمًا العيادة الطبية بعد إصابته في وتر مفصل القدم.



واستأنف البرتغالي روي فيتوريا، التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلي، بالتركيز على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.



وركز فيتوريا، خلال التدريب، على لعب الكرة من لمسة واحدة، واختتم بمناورة في منتصف الملعب طبق خلالها عددًا من الجمل الفنية.



ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.