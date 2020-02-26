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اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري المصري

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:56 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إنطلاق الدور الثانى من بطولة الدور الثانى من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع ال 18 ) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل. 

كما أعلنت المسابقات عن مواعيد مباريات الإسبوعين ال19 و 20 على النحو التالي، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري المصري
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