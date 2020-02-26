مراحل ارتفاع أسعار السجائر في مصر أخر 10 سنوات

يستهلك المصريين 85 مليار سيجارة سنويا، ووضعت وزارة المالية خطة لزيادة إيرادتها من حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ (المحلي والمستورد) إلى 67.1 مليار جنيه خلال عام 2019-2020، بحسب بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال قانون رقم 13 لسنة 2020، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة مضافه الصادرة رقم 67 لسنة 2016، لترتفع أسعار السجائر بداية من اليوم الأربعاء.





وتستهدف الحكومة دائمًا زيادة أسعار السجائر لسببين أولهما زيادة إيرادتها والثاني تقليل عدد المدخنين من أجل الحفاظ على صحتهم وتقليل إحتياجهم لمشاريع العلاج في الدولة المصرية.



فبراير 2010

- سجلت سعر كيلوبترا جولدن 4.25 جنيه

-سجلت سعر كيلوبترا بوكس 4.60 جنيه

-سجلت سعر كيلوبترا سوبر 5 جنيهات

-سجلت سعر كيلوبترا الحمراء والزرقاء 5.25

-سجلت مارلبورو 10 جنيهات

-سجلت بوسطن 4.65جنيه

-سجلت لايتس 4.65 جنيه

-سجلت لايت 4.65 جنيه

-تراوح سعر "إل إم" ما بين 6.50 جنيه إلى 7 جنيهات.



يونيو 2011

-سجلت سعر كيلوبترا جولدن 5.25 جنيه

-سجلت سعر كيلوبترا بوكس 6 جنيهات

-سجلت سعر كيلوبترا سوبر 6 جنيهات

- سجلت سعر مونديال 6 جنيهات

-سجلت سعر كيلوبترا الحمراء والزرقاء 6.25 جنيه

-سجلت لايت 5.65 جنيه

-سجلت بوسطن 5.65 جنيه

-سجلت لايتس 5.65 جنيه



يوليو 2014

-سجلت كيلوبترا جولدن 6.50 جنيه

-سجلت بوسطن ولايت 7.50 جنيه

-سجلت كيلوبترا الحمراء والزرقاء 8 جنيهات

-سجلت سوبر ستار 8.50 جنيه

-سجلت مونديال 7.50 جنيه

-سجلت بلومنت 7.50 جنيه



فبراير 2015

-سجلت دانيهل 23 جنيه

-سجلت كيلوبترا جولدن 9 جنيهات

-سجلت أل & أم 16 جنيه

-سجلت مونديال 9 جنيهات

-سجلت بوسطن 9 جنيهات

-سجلت هوليود 9 جنيهات

-سجلت كابتول 9 جنيهات

-سجلت كيلوبترا بلاك 13 جنيه

-سجلت سوبر ستار 10 جنيه

-سجلت كيلوبترا بوكس 10 جنيه







فبراير 2016

-سجلت كيلوبترا جولدن 10 جنيه

-سجلت بوسطن 12 جنيه

-سجلت لايت 12 جنيه

-سجلت كيلوبترا بلاك 16 جنيه

-سجلت مونديال 12 جنيه

-سجلت بلومنت 12 جنيه

-كيلوبترا بوكس 12 جنيه





يناير 2017

-سجلت كيلوبترا كوين 12 جنيه

-سجلت كيلوبترا سوبر 12.75 جنيه





فبراير 2017

- سجلت كليوباترا كينج سايز 13.5جنيه

- سجلت كليوباترا كوين 14.5 جنيه

-سجلت كليوباترا سوبر 18 جنيها

-سجلت مارلبورو 33 جنيها

-سجلت ميريت 33 جنيها

-سجلت إل إم 26 جنيه

-سجلت نكست 21.5 جنيه

سجلت فايسورى 21.5 جنيه

-سجلت لايت من 18 إلى 21.5 جنيه





نوفمبر 2017

-سجلت كليوباترا كوين 15 جنيها

-سجلت ميريت 35.50 جنيه

-سجلت مارلبورو 35.5 جنيه

-سجلت كيلوبترا سوبر 18.5 جنيه

-سجلت كيلوبترا سايز 15 جنيها

-سجلت إل أم 29.5 جنيه

-سجلت فايسروي 21.5 جنيه





يوليو 2018

-سجلت كيلوبترا 16 جنيها

-سجلت كينج 16 جنيها

-سجلت مونديال أحمر وأزرق 16.50 جنيه

-سجلت كيلوبترا بوكس 17 جنيها

-سجلت كيلوبترا سوبر 18 جنيها

-سجلت جولدن 22 جنيها

-سجلت كيلوبترا بلاك 22 جنيه





يوليو 2019

-سجلت كيلوبترا بلاك 23 جنيه

-سجلت مونديال 17.50 جنيه

بينما استقرت أسعار باقي أنواع السجائر دون زيادة.





فبراير 2020

-سجلت كاميل 31 جنيه

-سجلت فايسروى 26 جنيها

-سجلت كيلوبترا بوكس 18 جنيها

-سجلت كيلوبترا كينج 16.60 جنيه

-سجلت مونديال 17.50 جنيه

-سجلت لايت 17.50 جنيه

-سجلت بوسطن 17.50 جنيه

-سجلت بلومنت 17.50 جنيه

سجلت ام & ال 28 جنيها

-سجلت بال مال 26 جنيها

-سجلت وينستون 30 جنيها

-سجلت سوبر 19 جنيه

سجلت جولواز 31 جنيهل







وفيما يلي تستعرض " الفجر" ارتفاع أسعار السجائر خلال أخر 10 أعوام: