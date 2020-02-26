حضور السيسي و21 طلقة مدفعية واستعراض النياشين العسكرية.. أبرز مشاهد جنازة مبارك

لافتات

الورود الحمراء



وتحمل أكاليل الورود، أسماء عديدة لأكبر الشخصيات في الدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، والمناطق العسكرية المركزية، في انتظار الجنازة العسكرية للرئيس الراحل.



جنازة عسكرية

وحرصت الدولة على إقامة جنازة عسكرية يتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة).



وشارك في الجنازة العسكرية الرئيس السابق عدلي منصور، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووفود عربية وأجنبية، وكبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء الذين عملوا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك.





وحمل جثمان مبارك، الملفوف بعلم مصر، فوق عربة تجرها الخيول يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور وسط عزف للموسيقى العسكرية، مع حملة النياشين والأوسمة، التي حصل عليها مبارك طوال فترة خدمته في القوات المسلحة.



21 طلقة

وخلال مراسم تشيع الجنازة الرسمية، أطلقت المدفعية 21 طلقة، تحية وتشريف للرئيس الراحل باعتباره أحد أكبر قادة القوات المسلحة المصرية، وأحد أبطال وقادة حرب أكتوبر والتي كان يشغل خلالها منصب قائد القوات الجوية، وصاحب أول ضربة جوية في حرب أكتوبر المجيدة.



وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، اليوم الأربعاء، بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة المصرية.

ودع الشعب المصري، الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى مثواه الأخير، بعدما لفظ أخر أنفاسه داخل مستشفى الجلاء العسكري صباح أمس الثلاثاء، لتنطوي صفحة ومرحلة من التاريخ، بتشييع جثمانه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفود العربية ومحبيه الذين حرصوا على رفع اللافتات وحمل الورود.رفع عدد من أبناء الشعب المصري، لافتات نعي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مرددين هتافات أبرزها: "يا جمال قول لأبوك.. 100 مليون بيودعوك"، و"ياعلاء قول لأبوك 100 مليون بيودعوك"، أمام مقابر كلية البنات في منطقة مصر الجديدة.حرصت الوفود المشاركة في العزاء، على حمل إكليل من الورود الحمراء، يحمل وشاحًا مدونًا عليه اسم الجهة التي تقدم العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.