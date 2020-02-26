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كل ما تريد معرفته عن مباراة الريال ضد مان سيتي بدوري الأبطال اليوم الأربعاء

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:02 م
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الريال ضد مان سيتي
الريال ضد مان سيتي
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يلعب الريال ضد مان سيتي اليوم الأربعاء الموافق الـ26 من فبراير الجاري، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الملكي، في ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري ابطال أوروبا.

الريال ضد مان سيتي

وتنطلق مباراة الريال ضد مان سيتي اليوم في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت مكة المكرمة، الـ12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ومن المنتظر أن تكون مباراة قوية.

مدربا مباراة الريال ضد مان سيتي

ويقود الفريقين في مواجهة الريال ضد مان سيتي اليوم، اثنين من عمالقة التدريب العالمي، ولديهم سجل حافل مليء بالبطولات والإنجازات، وهما الفرنسي زين الدين زيدان، وافسباني بيب جوارديولان.

ظروف مواجهة الريال ضد مان سيتي

وتأتي مواجهة الريال ضد مان سيتي في ظل ظروف متشابهة للفريقين إلى حد كبير، فكلاهما، يمر بموسم سيء، ولاسيماً "السيتيزين"، الذي ابتعد عن المنافسة على لقب البريمير ليج، هذا الموسم بفارق كبير عن ليفربول، بعدما كان نجم الشباك في الدوري افنجليزي، والمكلي يدخل اللقاء بمعنويات منخفضة بعد هزيمته من ليفانتي في مباراة مفاجئة قلبت ترتيب الدوري، ووضعت برشلونة في الصدارة.
 
تشكيل الريال ضد مان سيتي:

 - كورتوا في حراسة المرمى.

- كارفاخال، فاران، راموس، ميندي، بخط الدفاع.

- وفي الوسط فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

- ويلعب زيدان بخط هجومي ثلاثي يضم كلًا من جاريث بيل، كريم بنزيما، إيسكو.

تشكيل "السيتيزين" المتوقع في مواجهة الريال ضد مان سيتي:

- في حراسة المرمى: إيدرسون

- وفي الدفاع: كايل ووكر، فيرناندينيو، ميندى، لابورت.

- وبالوسط: دي بروين، رودريجو، سيلفا.

- وخوض جوارديولا اللقاء بهجوم ثلاثس مكون من: أجويرو، بيرناردو سيلفا، ستيرلينج.

الغائبون في الريال ضد مان سيتي

وتشهد مباراة  الريال ضد مان سيتي غياب إيدين هازارد الذى تعرض لكسر في الكاحل أمام ليفانتى بالمباراة الأخيرة التي خسرها بهدف دون رد، في المقابل يتسلح مانشستر سيتى بعودة نجمه الإنجليزى رحيم سترلينج الذى كان بعيدا لفترة بسبب الإصابة.

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